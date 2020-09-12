Скотников — о дебюте в КХЛ: сначала потряхивало, но поймал первые броски и успокоился

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:1). У 18-летнего хоккеиста этот матч стал дебютным в лиге.

«Тяжёлый матч, ребята бросались на шайбу, помогали. Сначала потряхивало, но поймал первые броски и успокоился. Знал о том, что сыграю в Хабаровске после матча в ВХЛ. Мама и девушка уже поздравили с первым матчем. Было важно держать концентрацию весь матч, она позволяет справляться с более высокими скоростями в КХЛ», – приводит слова Скотникова пресс-служба КХЛ.

Это пятый проигрыш хабаровского клуба в сезоне, в то время как победная серия «армейцев» достигла четырёх матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» дома встретится с московским «Динамо», а ЦСКА в гостях сыграет с «Барысом». Обе встречи состоятся 14 сентября.