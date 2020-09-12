Ковалёв: некоторые легионеры уже приехали в расположение клуба, но я не знаю, сколько их

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение в выездном матче в Новосибирске против «Сибири» (5:4).
«Ребята выложились по-максимуму, даже больше, чем мы от них требовали. Приятно, что бились до конца, все 60 минут. Было важно, кто из команд сделает больше ошибок — мы сделали их больше, чем «Сибирь», поэтому закончили с таким результатом. Нужно отдать нашим парням должное, мы играли в три звена и пять защитников, это нелегко. Я рад за ребят, что они выложились.
Что с Мегалинским и Гимаевым? У нас не только они травмированы, у многих травмы. По Мегалинскому пока неизвестно, что-то с ногой. Гимаев получил травму в прошлом матче, забил мышцу. Ребята играют даже с травмами, выкладываются по полной, так что это даже не заметно.
Некоторые легионеры уже приехали в Мытищи, в расположение клуба, но я пока не знаю, сколько их. Неизвестно, в каком они состоянии, готовы ли они играть. Как приедем, нам предстоит много работы, будем решать.
Про Шапореву могу сказать, что он человек с хорошим броском. До этого мы много разыгрывали, чуть ли не до пустых ворот. Но теперь больше нацелились на броски. Шапорев всё время нацелен, три гола за две игры — показывает результат», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 12 сентября 2020
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