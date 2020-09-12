Заварухин: никакой недооценки «Куньлуня» не было, там злые игроки борются за своё место

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:4).



«Болельщиков и ребят — с первой победой. Все парни в разном состоянии, но каждый бился, старался. Мы имели много моментов в первом и втором периодах, но нам не хватало быстроты для принятия решения, для быстрого броска. Здорово, что сыграло большинство и мы забили голы в численном преимуществе.



Фактор недооценки «Куньлуня»? У нас было одно очко, а у них — ноль, разница невелика, так что никакой недооценки не было. Ребята ещё на утренней раскатке говорили, что приедет команда, где злые до хоккея игроки, они борются за своё место. Знают, что могут приехать легионеры и после этого кому-то не хватит места. Настраивались на боевой матч. Голы пошли в большинстве, когда шайба стала ходить быстрее и ребята стали быстрее двигаться, когда появились свободные зоны у соперника, стало больше времени для броска.



До этого у нас были неплохие матчи, но не было побед. Один был период плохой — с «Торпедо» в Нижнем Новогороде. Остальные матчи играли так, что могли рассчитывать на очки. Вышли ребята, которые давно не играли, у них как предсезонка началась. Кто-то четыре недели не играл, кто-то — три. Все в разном физическом состоянии, и это накладывает отпечаток. Когда человек не готов физически, он начинает больше ошибаться.



Сятери снова начал с первых минут. В межсезонье он был без игровой практики. Понятно, классный вратарь и только через игры может войти в форму. Конечно, надо давать играть, матчи ничем не заменишь. Что касается Руохомаа, мы не поторопились с заявкой, но как он может войти в форму без игр? Он тренировался, но нужно играть. Из всех отсутствовавших ближе к дебюту Тимашов, остальные не совсем в хорошей форме.



Выбор капитана? Степана Санниква выбрала команда», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одержала первую победу в сезоне, одолев «Куньлунь»