С. Гимаев: «Куньлуню» не хватает хоккеистов, мы играем в пять защитников, матчи через день

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Сергей Гимаев прокомментировал проигрыш команды в выездном матче в Новосибирске с «Сибирью» (5:4).



«Впечатления от матча самые лучшие, несмотря на то что стадион не был полным. Поддержка была такая, будто полные трибуны. Всегда здорово вернуться в Новосибирск, самые тёплые воспоминания. Что касается игры, какое-то невероятное количество калорий сгорело, очень сложная игра. Действуем в пять защитников, пятый матч через день. Отдали всё что было. Мы заслужили очки хотя бы за невероятную работу.



За что боремся в такой тяжёлой ситуации? Да, она непростая, тяжёлый график, у нас не хватает игроков. Но только через трудности команда может расти. Парни растут прямо на глазах. В Мытищи прибыли легионеры? Преследуем одну цель — выигрывать. Нам сейчас не хватает глубины состава, ребята нам только помогут, они нам нужны.



Удивил ли молодой Герман Шапорев броском и игрой? Просто красавец! Не тушуется, лезет, бросает. Молодец. Для него это просто суперситуация, чтобы получить возможность вырасти в игровом плане», — передаёт слова Гимаева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.