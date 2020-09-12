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Крикунов: ведущее звено «Динамо» наберёт форму. Мы знаем, как это сделать

Крикунов: ведущее звено «Динамо» наберёт форму. Мы знаем, как это сделать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги победной встречи с «Барысом» (5:4ОТ).

«После трёх поражений было некуда отступать. Хотели всё время атаковать, атаковать, быстрее сделать результат. Вместо этого пропустили и проигрывали — 2:4. Молодцы, ребята, в третьем периоде сумели переломить игру, а в овертайме довели матч до победы.

В большинстве выходят те же игроки, что и в равных составах, потому что это и есть наши спецбригады. В первом большинстве играет бригада, которая в прошлом году забила больше всех.

Наверное, это больше вопрос к Хиетанену и Чайковски, почему они не забивают. Но, мы видим, так оно и есть. Чайковски решил всё время на Шипачёва играть, по идее, он должен отдавать на Хиетанена, который со своей позиции много забивал. Но пока что-то не идёт у них. Хорошо, что Шипачёв забил сегодня.

Когда-то эта победа должна была прийти к «Динамо», потому что мы не сачковали. Работали и готовились к сезону. Единственное, переболела почти вся команда, наше ведущее звено вышло только за 10 дней до начала чемпионата. Но ничего, ребята наберут форму. Знаем, как это сделать. Они будут в порядке», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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