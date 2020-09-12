Шапорев: хотел показать свой бросок Овечкину, он был моим кумиром в детстве

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Герман Шапорев, оформивший голевой дубль в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (5:4), поделился впечатлениями от игры.



«Тренерский штаб не давит, никто не кричит. Меня подбадривают. Получается играть довольно спокойно. Хотелось показать свой бросок Александру Овечкину. Первый раз его увидел живьём. Было немного волнительно на гимне. В детстве Овечкин был моим кумиром, а ближе к молодёжке кумиром стал Антон Бурдасов. У кого лучше бросок? У Овечкина — с ходу, у Бурдасова — с кистей. Мне над этим надо работать. Вчера общались с Владимиром Ткачёвым из СКА. Пока он восстанавливается после травмы, ухожу от него в отрыв по голам. Забиваю, можно сказать, за двоих», — передаёт слова Шапорева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

19-летний Шапорев забил за «Куньлунь» во втором матче подряд