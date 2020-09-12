Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вячеслав Ушенин — о матче с ЦСКА: оценка — три с минусом

Вячеслав Ушенин — о матче с ЦСКА: оценка — три с минусом
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Амура» Вячеслав Ушенин прокомментировал разгром в матче с московским ЦСКА.

«Оценка матча — три с минусом. Тяжёлый матч, играли с действующим обладателем Кубка Гагарина. Команда будет добавлять. Мы проспали начало первого и второго периода. Думаю, сказалось волнение. В матче с «Авангардом» казалось, что было даже полегче в физическом плане», — цитирует Вячеслава Ушенина пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча между «Амуром» и ЦСКА, проходившая в Хабаровске, завершилась победой гостей со счётом 5:1. В составе москвичей по одной шайбе забросили Никита Коростелёв, Сергей Андронов, Константин Окулов, Максим Мамин и Максим Шалунов. Автором единственной шайбы хабаровчан стал форвард Александр Горшков.

ЦСКА в гостях обыграл «Амур», забросив 5 шайб
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020