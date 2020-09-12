Вячеслав Ушенин — о матче с ЦСКА: оценка — три с минусом
Форвард «Амура» Вячеслав Ушенин прокомментировал разгром в матче с московским ЦСКА.
«Оценка матча — три с минусом. Тяжёлый матч, играли с действующим обладателем Кубка Гагарина. Команда будет добавлять. Мы проспали начало первого и второго периода. Думаю, сказалось волнение. В матче с «Авангардом» казалось, что было даже полегче в физическом плане», — цитирует Вячеслава Ушенина пресс-служба КХЛ.
Напомним, встреча между «Амуром» и ЦСКА, проходившая в Хабаровске, завершилась победой гостей со счётом 5:1. В составе москвичей по одной шайбе забросили Никита Коростелёв, Сергей Андронов, Константин Окулов, Максим Мамин и Максим Шалунов. Автором единственной шайбы хабаровчан стал форвард Александр Горшков.
ЦСКА в гостях обыграл «Амур», забросив 5 шайб
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