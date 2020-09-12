Шон Уокер подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Кингз»
«Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с защитником Шоном Уокером, сообщает ESPN.
Отмечается, что соглашение клуба с 25-летним хоккеистом рассчитано на четыре года. Средняя зарплата игрока составит $ 2,65 млн за сезон. За это время Уокер заработает $ 10,6 млн.
Уокер перешел в «Лос-Анджелес» в статусе свободного агента в июле 2018 года. В сезоне-2019/2020 он принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «-12» и 26 минутах штрафного времени.
Напомним, «Лос-Анджелес» не смог попасть в плей-офф по итогам нынешнего регулярного чемпионата. Команда заняла предпоследнее, 14-е место в Западной конференции. «Кингз» набрали 64 очка в 70 встречах.
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