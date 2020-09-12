«Сочи» подписал контракт с защитником молодёжной сборной России

ХК «Сочи» подписал полноценный контракт с защитником молодёжной сборной России Никитой Седовым, сообщает пресс-служба команды.
Отметим, что с 23 августа хоккеист находился на просмотровом контракте в сочинском клубе. В составе «Сочи» игрок принял участие в двух матчах турнира им. Н.Г. Пучкова.
В 2016 году защитник отправился за океан, где на протяжении двух сезонов играл за юниорскую команду «Колорадо Эволюшн». Затем провёл два полноценных сезона в команде WHL «Реджайна Пэтс»: в сезоне-2018/2019 – 68 матчей и 19 (0+19) очков при показателе полезности +46, в сезоне-2019/2020 – 58 матчей и 15 (5+10) очков при показателе полезности «+22».
Никита – бронзовый призёр мемориала Глинки/Грецки 2018 года, серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2019 года в составе российской сборной.
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