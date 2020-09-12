Михайлис — о проигрыше в матче с «Динамо»: не разобрались в простой ситуации

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо».



«Хорошая, обоюдоострая игра с мощным соперником. Наша команда хорошо играла до определённого момента. Не разобрались в простой ситуации, нам забили гол на пятаке. Доволен игрой и самоотдачей. Единственное, много удалялись, включая овертайм», — цитирует Михайлиса пресс-служба КХЛ.



Напомним, встреча «Барыса» с московским «Динамо», проходившая в Нур-Султане, завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей. «Барыс» трижды выходил вперёд (1:0, 2:1, 4:2), однако все три раза «Динамо» сравнивало счёт. В третьем периоде дубль оформил Вадим Шипачёв, сначала сокративший отставание до одной шайбы, а за 30 секунд до конца третьего периода точным броском переведший игру в овертайм. Победный гол на счету Даниила Тарасова.

Шипачёв — о спасительном голе: я попал в Яшкина. Он там радовался больше меня