Факса не сыграет в четвёртом матче серии «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»

Чешский нападающий «Даллас Старз» Радек Факса не примет участия в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ между «шерифами» и «Вегас Голден Найтс», сообщает в своём «твиттере» журналист The Dallas Morning News Мэттью Де Франк.
Помимо Факсы, в сегодняшней встрече не сыграют голкипер «Старз» Бен Бишоп и защитники Тейлор Федун и Стивен Джонс.
В нынешнем плей-офф 26-летний Факса принял участие в 19 матчах, забросив три шайбы и сделав пять результативных передач при четырёх минутах штрафного времени. 33-летний Бишоп сыграл пять встреч, в которых пропустил 12 шайб и смог сделать одну результативную передачу. На счету 28-летнего Джонса четыре матча и ни одного набранного очка. 32-летний Федун отыграл 11 встреч, в которых также результативными действиями не отметился.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Далласа».
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