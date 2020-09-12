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Форвард «Айлендерс» — о подготовке к сезону: Сорокин отлично смотрелся

Форвард «Айлендерс» — о подготовке к сезону: Сорокин отлично смотрелся
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Майкл Дэл Колл рассказал о работе с новичком клуба, голкипером Ильёй Сорокиным.

«Он отлично смотрелся. Усердно работал на льду, за его пределами — над английским. Он был великолепен», — цитирует игрока в своём «твиттере» американский журналист Артур Стэйпл, являющийся старшим обозревателем матчей «Нью-Йорк Айлендерс».

Журналист отметил, также, что Дэл Колл усердно работал с Сорокиным последние шесть недель.

Напомним, минувшим летом 25-летний голкипер подписал соглашение с «Айлендерс» на ближайший сезон. Илья Сорокин, задрафтованный «Нью-Йорк Айлендерс», получил полноценный контракт, хоть и не сыграет в нынешнем сезоне в НХЛ. Новое коллективное соглашение НХЛ и Ассоциации игроков лиги позволяет хоккеистам подписать контракт на сезон-2019/2020, чтобы сжечь год по контракту новичка.

Илья Сорокин подписал полноценный контракт с «Айлендерс» на следующий сезон
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