Форвард «Айлендерс» — о подготовке к сезону: Сорокин отлично смотрелся

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Майкл Дэл Колл рассказал о работе с новичком клуба, голкипером Ильёй Сорокиным.
«Он отлично смотрелся. Усердно работал на льду, за его пределами — над английским. Он был великолепен», — цитирует игрока в своём «твиттере» американский журналист Артур Стэйпл, являющийся старшим обозревателем матчей «Нью-Йорк Айлендерс».
Журналист отметил, также, что Дэл Колл усердно работал с Сорокиным последние шесть недель.
Напомним, минувшим летом 25-летний голкипер подписал соглашение с «Айлендерс» на ближайший сезон. Илья Сорокин, задрафтованный «Нью-Йорк Айлендерс», получил полноценный контракт, хоть и не сыграет в нынешнем сезоне в НХЛ. Новое коллективное соглашение НХЛ и Ассоциации игроков лиги позволяет хоккеистам подписать контракт на сезон-2019/2020, чтобы сжечь год по контракту новичка.
- 13 сентября 2020
-
00:02
- 12 сентября 2020
-
23:46
-
23:17
-
22:51
-
22:25
-
21:37
-
21:07
-
20:42
-
20:28
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:05
-
18:42
-
18:17
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:09
-
17:05
-
17:00
-
16:42
-
16:33
-
16:29
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:28
-
15:06
-
14:24
-
14:19
-
13:47
-
13:39
-
13:25
-
13:09