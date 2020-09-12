Коваленко — о «Куньлуне»: «Вегас» тоже собран из «отказников», но борется за Кубок Стэнли

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился своим мнением о китайском «Куньлунь Ред Стар».



«В последнее время очень много критики вокруг выступлений «Куньлуня», начавшего сезон с пяти поражений в пяти матчах. Не готов критиковать команду, которая оказалась в форс-мажорной ситуации — в связи с переездом из Пекина в Мытищи. Наоборот, профсоюз только радует, что рабочие места в «Куньлуне» получили десятки российских хоккеистов, а возглавили команду молодые российские тренеры, с которыми в свое время вместе я выступал в сборной России и российском чемпионате.



Cостав «Куньлуня» собран по остаточному принципу? Здесь опять идёт занижение возможностей команды. Вы посмотрите на «Вегас» в НХЛ: клуб из Невады, который в эти дни продолжает борьбу за Кубок Стэнли, тоже был собран из «отказников». Но это не помешало ему установить абсолютный рекорд в столетней истории НХЛ и в первые три сезона существования клуба дважды выйти в финал конференции.

У нас тоже есть российские игроки — не только опытные, но и молодые, — которых недооценивают и которым не дают шанса. Сыграть на амбициях таких хоккеистов, на их реваншистских настроениях в «Вегасе» смогли. И здесь решающей стала работа тренеров — именно от них зависело становление команды, каким бы ни был её состав», — цитирует Коваленко «Russia-Hockey.ru».