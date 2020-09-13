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Дебур — о плане на четвёртый матч с «Далласом»: не дадим им продемонстрировать свою игру

Дебур — о плане на четвёртый матч с «Далласом»: не дадим им продемонстрировать свою игру
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал план на четвёртую встречу серии между своей командой и «Даллас Старз».

«Мы попытаемся забить первыми, они тоже. Наш план на игру состоит в том, чтобы загнать их в яму более глубокую, чем была в последних трёх играх. Не позволить им продемонстрировать свою игру», — цитирует Дебура официальный «твиттер» «Голден Найтс».

Напомним, третий матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс», прошёл на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершился победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Далласа».

Четвёртый матч серии состоится 13 сентября. Начало — в 3:00 мск.

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