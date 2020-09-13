Купер: надеюсь, что соперники продолжат залезать Кучерову под кожу

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова.

«Я надеюсь, что соперники продолжат залезать Кучерову под кожу, потому что чем больше они пытаются, тем лучше он играет. Получаю сплошное удовольствие, наблюдая за ним. Выглядит он бесподобно. Как и другие наши ведущие молодые игроки: Василевский, Сергачёв, Пойнт, Сирелли. Куч уже провёл в этой лиге несколько лет, и сильно вырос за это время. Даже не столько в уровне мастерства, сколько в умении реагировать на трудности, адаптироваться к роли тех, от кого всё зависит. Это совсем не то же самое, как быть просто игроком. Взваливать на себя такую ответственность очень сложно. На пути к этому случаются взлеты и падения, тебя сильнее бьют. Но великие игроки находят способ адаптироваться, и Куч — из тех, кто вытащил себя на абсолютно новый уровень даже по сравнению с той элитной игрой, которую показывал до этого. Его заслуга в том, что мы все ещё здесь, очень велика», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Тампа» ведёт в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2-1. Следующий матч состоится 13 сентября.