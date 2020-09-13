Ленер шеей отбил бросок Радулова из убойной позиции

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит четвёртый поединок финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором«Даллас Старз» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Далласа». За «Вегас» отличился Алекс Мартинес. За «Даллас» забивали Джо Павелски и Джейми Бенн.

В одном из эпизодов шведский голкипер «Вегаса» Робин Ленер смог шеей отразить бросок российского нападающего Александра Радулова из убойной позиции.

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На данный момент счёт 2-1 в пользу «Даллас Старз» в серии до четырёх побед.