32 сейва Худобина и пас Радулова помогли «Далласу» одержать 3-ю победу в серии с «Вегасом»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился 4-й матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее в этой игре оказались номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1, остановившись в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли – 3-1.

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте 2-го периода игроками «Вегаса», заброшенной шайбой отметился Алек Мартинес. Однако уже спустя 4 минуты форвард «Далласа» Джо Павелски восстановил ничейный счёт в матче, а за минуту до конца периода Джейми Бенн ответил реализованным большинством «Далласа», установив окончательный счёт встречи – 2-1.

Видео лучших моментов встречи «Даллас» — «Вегас» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин вновь стал одним из главных героев встречи, отразив 32 из 33 бросков по воротам.

34-летний нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей на Джейми Бенна, набрав 13-е (8+5) очко за результативность в текущем плей-офф, завершив встречу с показателем полезности «0». Его одноклубник и соотечественник Денис Гурьянов проводит 4-й матч кряду без набранных очков и с одинаковым коэффициентом полезности – «0».

Следующая игра между командами состоится во вторник, 15 сентября. Начало – 3:00 мск.