«Даллас» — о сейве Худобина: просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее в этой встрече оказались номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли – 3-1

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 32 сейва. Один из самых красивых сейвов 34-летний голкипер совершил в начале второго периода, остановив шайбу после сольного прохода Вильяма Карлссона. Шведский форвард совершил рейд к воротам Худобина, но российский вратарь остановил шайбу на ленточке, не позволив Вильяму отличиться.

«Добби — просто волшебник, он заставил шайбу исчезнуть», — говорится в сообщении «Далласа» в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Далласа».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.