«Далласу» не хватает двух волевых побед до повторения клубного рекорда 21-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее в этой встрече оказались номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли – счёт в серии стал 3-1.

«Даллас» обыграл «Вегас», уступая в ходе матча со счётом 0:1. В результате «Старз» одержали седьмую волевую победу в текущем Кубке Стэнли и лидируют по этому показателю. Рекорд «Далласа» (девять камбэков) был установлен в 1999 году, когда клуб выиграл плей-офф.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, совершивший 32 сейва. Один из самых красивых сейвов 34-летний голкипер сделал в начале второго периода, остановив шайбу после сольного прохода Вильяма Карлссона.