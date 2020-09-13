«Далласу» не хватает двух волевых побед до повторения клубного рекорда 21-летней давности

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее в этой встрече оказались номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли – счёт в серии стал 3-1.
«Даллас» обыграл «Вегас», уступая в ходе матча со счётом 0:1. В результате «Старз» одержали седьмую волевую победу в текущем Кубке Стэнли и лидируют по этому показателю. Рекорд «Далласа» (девять камбэков) был установлен в 1999 году, когда клуб выиграл плей-офф.
Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, совершивший 32 сейва. Один из самых красивых сейвов 34-летний голкипер сделал в начале второго периода, остановив шайбу после сольного прохода Вильяма Карлссона.
- 13 сентября 2020
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:40
-
06:16
-
06:09
-
06:01
-
06:00
-
05:26
-
05:04
-
03:58
-
03:28
-
00:02
- 12 сентября 2020
-
23:46
-
23:17
-
22:51
-
22:25
-
21:37
-
21:07
-
20:42
-
20:28
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:05
-
18:42
-
18:17
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:09
-
17:05
-
17:00
-
16:42
-
16:33