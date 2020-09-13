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«Далласу» не хватает двух волевых побед до повторения клубного рекорда 21-летней давности

«Далласу» не хватает двух волевых побед до повторения клубного рекорда 21-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее в этой встрече оказались номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли – счёт в серии стал 3-1.

«Даллас» обыграл «Вегас», уступая в ходе матча со счётом 0:1. В результате «Старз» одержали седьмую волевую победу в текущем Кубке Стэнли и лидируют по этому показателю. Рекорд «Далласа» (девять камбэков) был установлен в 1999 году, когда клуб выиграл плей-офф.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, совершивший 32 сейва. Один из самых красивых сейвов 34-летний голкипер сделал в начале второго периода, остановив шайбу после сольного прохода Вильяма Карлссона.

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