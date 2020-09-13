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Российские вратари занимают весь топ-3 по победам в нынешнем плей-офф НХЛ

Российские вратари занимают весь топ-3 по победам в нынешнем плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее в этой встрече оказались номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли – счёт в серии стал 3-1.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 32 сейва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов. Худобин уступает лишь Андрею Василевскому («Тампа Бэй Лайтнинг»), на счету которого 12 выигранных матчей. На третьем месте располагается ещё один российский вратарь — голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (10).

Худобин снова тащит! «Даллас» в одной победе от финала Кубка Стэнли!
Великолепная игра российского голкипера в который раз поставила в тупик бомбардиров «Вегаса».
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