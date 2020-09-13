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Худобин выиграл семь из восьми матчей в плей-офф с 30 и более сейвами за встречу

Худобин выиграл семь из восьми матчей в плей-офф с 30 и более сейвами за встречу
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее в этой встрече оказались номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли – счёт в серии стал 3-1.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 32 сейва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов.

Для Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4).

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