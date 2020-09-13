Боунесс — о Худобине: Антон — настоящий боец. Он всегда сражается до конца

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).
«Антон — настоящий боец. Просто боец. Конкурентоспособный парень. Он всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сейвы в его исполнении выглядят простыми», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.
Для Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4).
- 13 сентября 2020
-
09:06
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:40
-
06:31
-
06:16
-
06:09
-
06:01
-
06:00
-
05:26
-
05:04
-
03:58
-
03:28
-
00:02
- 12 сентября 2020
-
23:46
-
23:17
-
22:51
-
22:25
-
21:37
-
21:07
-
20:42
-
20:28
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:05
-
18:42
-
18:17
-
17:40
-
17:34
-
17:30