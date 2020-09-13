Боунесс — о Худобине: Антон — настоящий боец. Он всегда сражается до конца

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).

«Антон — настоящий боец. Просто боец. Конкурентоспособный парень. Он всегда сражается до конца. Когда он читает игру так, как сегодня, то многие сложные сейвы в его исполнении выглядят простыми», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

Для Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4).