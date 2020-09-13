Богосян: «Айлендерс» — структурированная команда, которая усердно действует на форчеке

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Зак Богосян поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс». Команда Джона Купера ведёт в серии со счётом 2-1, но последний матч остался за «островитянами».

«В таких напряжённых матчах и мы, и они будем играть жёстко. „Айлендерс“ — структурированная команда, которая усердно действует на форчеке и завершает свои хиты. Поэтому приходится постоянно балансировать на грани дозволенного.

С одной стороны, не хочется постоянно оказываться в ситуации, из-за которой оставишь команду в меньшинстве, а с другой, прогибаться и уступать в единоборствах тоже нельзя. Получается такая игра в кошки-мышки, в которой важно всё время чувствовать этот баланс», — цитирует Богосяна пресс-служба НХЛ.