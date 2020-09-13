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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:1 (3-1). Команда Рика Боунесса упрочила перевес в финале Кубка Стэнли в Западной конференции.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
13 сентября 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Мартинес (Шмидт, Штястны) – 27:44' (5x4)   1:1 Павелски (Кольяно) – 31:34' (5x5)   2:1 Бенн (Клингберг, А. Радулов) – 39:01' (5x4)

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, совершивший 32 сейва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов.

У Худобина это уже седьмая победа в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4).

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