Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:1 (3-1). Команда Рика Боунесса упрочила перевес в финале Кубка Стэнли в Западной конференции.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, совершивший 32 сейва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов.



У Худобина это уже седьмая победа в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4).