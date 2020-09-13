Нападающий «Айлендерс» Пажо оценил поведение Кучерова, который ударил его в третьем матче

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал поступок форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в концовке третьего матча финала Западной конференции.

«Вряд ли дело в каких-то личных счётах. Это финал конференции. Понятно, обе команды не будут жалеть ни себя, ни соперника. Но могу определённо заявить по поводу нашей команды: у нас каждый готов вступиться за товарища. Все могли видеть, что такое братство «Айлендерс», – цитирует Пажо пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» в концовке матча совершил поступок, который спровоцировал массовую потасовку. Россиянин преследовал убегающего к пустым воротам форварда «островитян», а затем ударил по нему клюшкой. Это не помешало канадцу забросить шайбу, после чего на льду разгорелась потасовка с участием лидеров команд.