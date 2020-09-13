Худобин уступает только Бельфору по сейвам в одном плей-офф НХЛ в истории «Далласа»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее в этой встрече оказались номинальные хозяева льда игроки «Далласа» – 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли – счёт в серии стал 3-1.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, совершивший 32 сейва. 34-летний голкипер в нынешнем плей-офф НХЛ парировал уже 527 бросков, что является третьим результатом в истории «Далласа» в одном плей-офф. Клубный рекорд был установлен в 2000 году знаменитым голкипером Эдом Бельфором — он отразил 606 бросков.

Годом ранее Бельфор справился с 574 бросками. Таким образом, Худобин уступает только Бельфору по сейвам в одном плей-офф НХЛ в истории «Далласа».