Перри: Худобин выручил «Даллас». Он делал ключевые сейвы в критические моменты

Нападающий «Даллас Старз» Кори Перри прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).

«Антон нас очень выручил. Делал ключевые сейвы в критические моменты. Сражался за шайбы и даже не показывал признаков усталости. Несомненно, в этом матче Худобин снова дал нам преимущество», — цитирует Перри пресс-служба сайта НХЛ.

У Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4).