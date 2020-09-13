Павелски: Худобин не хочет проигрывать. Его настрой передаётся команде

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3-1).

«Антон не хочет проигрывать. Его настрой передаётся команде. Мы сделали ещё один шаг, но ещё ничего не добились. Мы сконцентрированы и стараемся показывать наш лучший хоккей. Удачная игра в меньшинстве? Неважно, как ты этого добился или что думаешь по этому поводу. Наступил важнейший момент, и наша бригада меньшинства справилась с задачей", — цитирует Павелски пресс-служба НХЛ.

Для Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4).