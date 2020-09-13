Брейден Пойнт вернулся к тренировкам с «Тампа-Бэй»

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт может пропустить четвёртый матч финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-1) из-за травмы, полученной во втором матче противостояния, информирует официальный сайт НХЛ.

Главный тренер «молний» Джон Купер не предоставил новой информации о состоянии 24-летнего форварда перед тренировкой команды. При этом отмечается, что Пойнт участвовал в занятии.

В нынешнем плей-офф Пойнт наряду с россиянином Никитой Кучеровым является лучшим бомбардиром «Тампы» — в их активе по 23 очка.

Четвёртый матч серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» состоится сегодня, 13 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск.

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