Грабовский: «Спартак» — агрессивная команда, которая в любом матче может сыграть как лидер

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».
«Первый выездной матч, интересно посмотреть, как ребята себя проявят. Жду, что будет более ответственная игра. В предыдущих матчах допускали курьёзные, невынужденные ошибки. Ребята должны понять, что в гостевых матчах надо играть проще, надежнее в любых ситуациях с первой до последней минуты. В том числе когда ведём в счёте. И будет интересно посмотреть, как команда проявит себя в атаке на выезде. На арене лёд хороший, надеюсь, наши нападающие будут играть активно.
«Спартак» — команда агрессивная, атакующая. Тренер заставляет равнозначно работать, выкладываться все четыре звена. Есть опытные легионеры, которые хорошо действуют в большинстве. С такой командой всегда надо быть начеку, не расслабляться. Да, мы хорошо проявили себя с «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» — командами, которые всегда среди лидеров. «Спартак» — одна из команд, которая в любом матче может сыграть как лидер», — приводит слова Грабовского пресс-служба клуба.
- 13 сентября 2020
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