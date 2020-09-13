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Дубль Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» дома обыграть «Авангард»

Дубль Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» дома обыграть «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. Подопечные Боба Хартли прервали победную серию, которая насчитывала четыре матча со старта чемпионата.

Главным героем встречи стал финский нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, оформивший дубль. Два очка в составе победителей набрал Сакари Маннинен (0+2). Шайбы у «Авангарда» забросили Александр Хохлачёв и Сергей Шумаков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Авангард» на домашнем льду примет петербургский СКА. Обе встречи состоятся 15 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
1:0 Бирюков – 00:23' (5x5)   2:0 Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен) – 10:46' (5x5)   2:1 Хохлачёв – 15:26' (5x5)   3:1 Хартикайнен (Маннинен, Сошников) – 22:49' (5x4)   3:2 Шумаков – 52:46' (5x5)
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