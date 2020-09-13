Дубль Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» дома обыграть «Авангард»
«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. Подопечные Боба Хартли прервали победную серию, которая насчитывала четыре матча со старта чемпионата.
Главным героем встречи стал финский нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, оформивший дубль. Два очка в составе победителей набрал Сакари Маннинен (0+2). Шайбы у «Авангарда» забросили Александр Хохлачёв и Сергей Шумаков.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Авангард» на домашнем льду примет петербургский СКА. Обе встречи состоятся 15 сентября.
- 13 сентября 2020
-
16:52
-
16:27
-
15:39
-
15:29
-
15:07
-
14:35
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:40
-
06:31
-
06:16
-
06:09
-
06:01
-
06:00
-
05:26
-
05:04
-
03:58
-
03:28
-
00:02
Партнерский контент