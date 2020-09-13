Дубль Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» дома обыграть «Авангард»

«Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. Подопечные Боба Хартли прервали победную серию, которая насчитывала четыре матча со старта чемпионата.

Главным героем встречи стал финский нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен, оформивший дубль. Два очка в составе победителей набрал Сакари Маннинен (0+2). Шайбы у «Авангарда» забросили Александр Хохлачёв и Сергей Шумаков.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Авангард» на домашнем льду примет петербургский СКА. Обе встречи состоятся 15 сентября.