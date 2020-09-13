Зубов: здорово, что Стрёмвалль остался в «Сочи». Он входит в топ-5 легионеров в КХЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал выступление черноморского клуба в регулярном чемпионате КХЛ.
«Думаю, им нужно немного времени. Знаю, в «Сочи» были проблемы в предсезонной подготовке, она была скомкана из-за всех известных событий. Молодой коллектив, новые легионеры, которые ещё не адаптированы к КХЛ. Здорово, что остался Мальте Стрёмвалль, который, как я считаю, входит в топ-5 легионеров по всей лиге. Это большое усиление для «Сочи». Не сомневаюсь, что команда ещё доберёт очки по ходу сезона, сделает рывок и будет в кубковой восьмёрке ближе к весне», — приводит слова Зубова РИА «Новости».
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 13 сентября 2020
-
17:54
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
15:39
-
15:29
-
15:07
-
14:35
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:40
-
06:31
-
06:16
-
06:09
-
06:01
-
06:00
-
05:26
-
05:04