Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Зубов: здорово, что Стрёмвалль остался в «Сочи». Он входит в топ-5 легионеров в КХЛ

Зубов: здорово, что Стрёмвалль остался в «Сочи». Он входит в топ-5 легионеров в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал выступление черноморского клуба в регулярном чемпионате КХЛ.

«Думаю, им нужно немного времени. Знаю, в «Сочи» были проблемы в предсезонной подготовке, она была скомкана из-за всех известных событий. Молодой коллектив, новые легионеры, которые ещё не адаптированы к КХЛ. Здорово, что остался Мальте Стрёмвалль, который, как я считаю, входит в топ-5 легионеров по всей лиге. Это большое усиление для «Сочи». Не сомневаюсь, что команда ещё доберёт очки по ходу сезона, сделает рывок и будет в кубковой восьмёрке ближе к весне», — приводит слова Зубова РИА «Новости».

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

«Сочи» подписал контракт с защитником молодёжной сборной России
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020