Олкинуора: у вратарей должна быть короткая память, это ценное качество

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:1).
«Мне понравилось, как играли защитники, блокировали много бросков, выносили. Нападающие тоже помогли сзади, при игре в меньшинстве в том числе. В целом домашней серией доволен.
Было ли трудно эмоционально перезагрузиться после неудачной игры с «Авангардом»? Хороший вопрос. Многие действительно загружаются по поводу прошедших матчей. Ни один вратарь не хочет уходить со льда посреди игры. Но у вратарей должна быть короткая память, это ценное качество. На следующую игру выходить с чистой головой, как будто ничего и не произошло.
Защита сегодня исключила добивания? Конечно. Я стараюсь брать первый бросок, но не всегда получается, и тогда ребята помогают с отскоками. Это важно», — приводит слова Олкинуоры пресс-служба лиги.
- 13 сентября 2020
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