Гол Шейна Принса в овертайме принёс минскому «Динамо» победу в матче со «Спартаком»

Минское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Главным героем встречи стал форвард минского клуба Шейн Принс, который забросил победную шайбу в овертайме, оформив дубль. Голами у «Динамо» также отметились Артём Демков и Брэндон Козун. По два балла за результативность в составе столичного клуба набрали Сергей Широков (1+1) и Эмиль Юсе (0+2).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с челябинским «Трактором», а белорусский клуб в гостях сыграет с «Витязем». Обе встречи состоятся 15 сентября.