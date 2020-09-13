Гол Шейна Принса в овертайме принёс минскому «Динамо» победу в матче со «Спартаком»
Минское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Главным героем встречи стал форвард минского клуба Шейн Принс, который забросил победную шайбу в овертайме, оформив дубль. Голами у «Динамо» также отметились Артём Демков и Брэндон Козун. По два балла за результативность в составе столичного клуба набрали Сергей Широков (1+1) и Эмиль Юсе (0+2).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится с челябинским «Трактором», а белорусский клуб в гостях сыграет с «Витязем». Обе встречи состоятся 15 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Фёдоров (Юсе, Широков) – 15:33' (5x4) 1:1 Демков – 21:39' (5x5) 1:2 Принс (Лодня) – 23:59' (5x5) 2:2 Широков – 31:15' (5x5) 3:2 Бакош (Юсе, Кутейкин) – 34:42' (5x4) 3:3 Козун (Клинкхаммер, Спунер) – 37:16' (5x4) 3:4 Принс (Менелл) – 63:28' (3x3)
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