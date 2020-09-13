Аалтонен: СКА забил пять голов, но это был не лучший наш матч

Нападающий СКА Миро Аалтонен дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (5:2).

«Это был не лучший наш матч, не всё получалось гладко. Мы забили пять голов, было хорошо победить. Надо извлечь из этой игры то, что у нас получалось, мы будем готовы к следующему матчу.

Мне нравится забивать, так что доволен, что сегодня забил то ли три, то ли два гола, не уверен, что я последний коснулся третьей шайбы. Наверное, поэтому и кепок не так много полетело на лёд. Доволен своей игрой, постараюсь продолжать в том же духе», — передаёт слова Аалтонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Для «армейцев» эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а СКА в гостях сыграет с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 15 сентября.