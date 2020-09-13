Вей: пас на первый гол Аалтонену – импровизация. Хотел отдать на дальнюю, но не проходило

Нападающий СКА Линден Вей дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (5:2).

«Хороший матч, одержали две победы дома, это нам и нужно было сделать. Сегодня мы показали не лучшую игру, но смогли победить. Берём хорошее из этого матча и двигаемся дальше.

И сегодня, и в целом в начале сезона мы слишком много удаляемся, а из-за этого теряем ритм. Это надо исправлять. Особенно дальше, потому что на выезде сложно победить и нельзя так много удаляться.

Моя передача на первый гол Аалтонену – это импровизация. Я сначала хотел отдать Ткачёву на дальнюю штангу, но передача не проходила, в итоге отдал на Аалтонена. У него шла игра, всё получалось, он забивал в нужные моменты", — передаёт слова Вея корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.