Квартальнов — о 4:0 с «Сочи»: хорошая игра, но до идеала «Ак Барсу» ещё далеко

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:0).
«Игра сегодня для нас сложилась так, как мы и хотели. Забили четыре, не пропустили на выезде. Всем довольны. С Да Костой ничего серьёзного, просто поберегли его. Небольшая травма, не был готов на сто процентов. Но должен был играть сегодня. Можно ли назвать игру в обороне идеальной? Нет предела совершенству. Игра была хорошая, но не идеальная; до идеала нам ещё далеко», — приводит слова Квартальнова пресс-служба лиги.
Для казанского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 17 сентября дома встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» 15 сентября на домашнем льду примет магнитогорский «Металлург».
- 13 сентября 2020
-
22:57
-
21:59
-
21:30
-
21:20
-
20:58
-
20:48
-
20:37
-
20:28
-
20:18
-
20:14
-
19:58
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
17:54
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
15:39
-
15:29
-
15:07
-
14:35
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
10:41
-
10:15