Квартальнов — о 4:0 с «Сочи»: хорошая игра, но до идеала «Ак Барсу» ещё далеко

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:0).

«Игра сегодня для нас сложилась так, как мы и хотели. Забили четыре, не пропустили на выезде. Всем довольны. С Да Костой ничего серьёзного, просто поберегли его. Небольшая травма, не был готов на сто процентов. Но должен был играть сегодня. Можно ли назвать игру в обороне идеальной? Нет предела совершенству. Игра была хорошая, но не идеальная; до идеала нам ещё далеко», — приводит слова Квартальнова пресс-служба лиги.

Для казанского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 17 сентября дома встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Сочи» 15 сентября на домашнем льду примет магнитогорский «Металлург».