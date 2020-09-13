Хартли: в третьем периоде «Авангард» играл хорошо, но нам не хватило времени

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3).
«Тяжёлое выдалось начало сегодня: пропустили на первой же минуте. Противник забросил в первой смене. Конечно, никогда не хочется так начинать выездные игры, когда встречаешься с очень сильным соперником. Во втором периоде мы очень много удалялись — пять раз ребята сидели на скамейке штрафников. После такого сложно вернуться в игру, сложно наладить ход. Тем не менее мы продолжили. В третьем периоде играли хорошо, но нам не хватило времени. Сделаем выводы после сегодняшнего матча», — приводит слова Хартли пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Авангард» на домашнем льду примет петербургский СКА. Обе встречи состоятся 15 сентября.
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