Кюнхакль и Сизикас не помогут «Айлендерс» в плей-офф

Нападающие «Нью-Йорк Айлендерс» Том Кюнхакль и Кейси Сизикас из-за травм не смогут помочь своей команде в нынешнем плей-офф, информирует пресс-служба клуба в «Твиттере». Отмечается, что хоккеисты уже покинули «пузырь» в Эдмонтоне, где проходит финал Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее Сизикас пропустил третий матч с серии «Тампой». В 18 играх розыгрыша Кубка Стэнли он набрал 2 (0+2) очка. В последний раз Кюнхакль выходил на лёд 5 августа. В трёх матчах плей-офф форвард отдал одну результативную передачу.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.