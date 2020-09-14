Никита Кучеров признан третьей звездой матча с «Айлендерс»
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся четвёртый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой команды из Тампы со счётом 4:1.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой матча. Первой звездой матча стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, на счету которого гол и результативная передача. Вторая звезда – нападающий Ондржей Палат (1+1).
Таким образом, счёт стал 3-1 в пользу «Тампы» в серии до четырёх побед.
Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало – 03:00 мск.
«Тампа-Бэй» обыграла «Айлендерс», одержав третью победу в серии
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