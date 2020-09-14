Тротц — о первом звене «Тампы»: это элита

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мыслями после поражения в четвёртом матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Их первое звено наложило на нас свой отпечаток в паре матчей. Все они хорошие игроки. Выдающиеся хоккеисты. Они умеют разыгрывать. Они лезут в труднодоступные зоны. Это игроки высокого уровня, элита.



Нельзя давать им и дюйма пространства. Мы же дали им слишком много дюймов», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.



Напомним, что в первой тройке нападения «Лайтнинг» играют Ондржей Палат, Никита Кучеров и Брейден Пойнт.



В сегодняшнем матче победу одержала «Тампа». Счёт в середине второго периода открыл форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. Спустя 15 секунд «Лайтнинг» сделали счёт равным. Ещё через 12 секунд Ондржей Палат с передач Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта вывел «Тампу» вперёд. В третьем периоде по разу отличились Брейден Пойнт и Патрик Марун — 4:1.



Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало — в 3:00 мск.

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