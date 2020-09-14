Пойнт получил травму в четвёртом матче с «Айлендерс»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт получил травму в четвёртом матче серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба НХЛ.



За девять минут до окончания третьего периода 24-летний форвард отправился на скамейку и больше не выходил на лёд.



В прошедшей игре Пойнт набрал 2 (1+1) очка. В первом периоде он сделал результативную передачу, а во втором — забросил шайбу.



Пойнт с Никитой Кучеровым делит звание лучшего бомбардира «Тампы» в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он набрал 25 очков (9+16) в 16 матчах.



Напомним, что в сегодняшнем матче победу одержала «Тампа». Счёт в середине второго периода открыл форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. Спустя 15 секунд «Лайтнинг» сделали счёт равным. Ещё через 12 секунд Ондржей Палат с передач Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта вывел «Тампу» вперёд. В третьем периоде по разу отличились Брейден Пойнт и Патрик Марун — 4:1.



Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало — в 3:00 мск.

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