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Палат — о выступлении Пойнта: он огромная часть команды

Палат — о выступлении Пойнта: он огромная часть команды
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат поделился мнением о выступлении одноклубника Брейдена Пойнта в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Он был нашим лучшим игроком, он огромная часть команды. Каждый раз, когда Пойнт на льду, он играет великолепно. Мы очень рады, что он смог сыграть сегодня», — цитирует Палата пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в сегодняшнем матче победу одержала «Тампа». Счёт в середине второго периода открыл форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. Спустя 15 секунд «Лайтнинг» сделали счёт равным. Ещё через 12 секунд Ондржей Палат с передач Никиты Кучерова и Брейдена Пойнта вывел «Тампу» вперёд. В третьем периоде по разу отличились Брейден Пойнт и Патрик Марун — 4:1.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало — в 3:00 мск.

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