«Даллас» может лишиться двух центральных нападающих

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился информацией о травмированных игроках в команде.



Специалист сообщил, что Радек Факса по-прежнему не может играть, а состояние здоровья Роопе Хинца всё ещё остаётся неясным.



«У меня нет новостей по поводу Роопе. Ещё слишком рано. Мы завтра встретимся с нашими медиками. О Факсе могу сказать, что по состоянию на данный момент он не может играть», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.



Напомним, согласно плану возобновления сезона клубам НХЛ запрещено разглашать информацию о болезнях или травмах игроков.



Первой звездой четвёртого матча стал российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 32 сейва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов. Встреча завершилась со счётом 2:1. В серии лидирует «Старз» — 3-1.

Российские вратари установили национальный рекорд по выигранным матчам в плей-офф НХЛ