Нападающий «Сибири» О'Делл получил травму

Нападающий «Сибири» Эрик О'Делл получил травму, сообщается на официальной странице новосибирского клуба в «Твиттере».



30-летний форвард пропустит две недели из-за повреждения верхней части тела.



Напомним, что О'Делл минувшим летом перешёл в «Сибирь» из магнитогорского «Металлурга». В нынешнем сезоне сыграл в пяти встречах, набрав 2 (1+1) очка.



В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 6 шайб и сделав 11 результативных передач. В пяти матчах плей-офф О'Делл не отметился результативными действиями.



О'Делл — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24%).



Эрик стал пятым легионером в новосибирской команде, присоединившись к голкиперу Харри Сятери, защитнику Юрки Йокипакке, а также нападающим Микаэлю Руохамаа и Юусо Пуустинену.

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