Нападающий «Сибири» О'Делл получил травму

Нападающий «Сибири» Эрик О'Делл получил травму, сообщается на официальной странице новосибирского клуба в «Твиттере».
30-летний форвард пропустит две недели из-за повреждения верхней части тела.
Напомним, что О'Делл минувшим летом перешёл в «Сибирь» из магнитогорского «Металлурга». В нынешнем сезоне сыграл в пяти встречах, набрав 2 (1+1) очка.
В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 6 шайб и сделав 11 результативных передач. В пяти матчах плей-офф О'Делл не отметился результативными действиями.
О'Делл — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24%).
Эрик стал пятым легионером в новосибирской команде, присоединившись к голкиперу Харри Сятери, защитнику Юрки Йокипакке, а также нападающим Микаэлю Руохамаа и Юусо Пуустинену.
- 14 сентября 2020
-
11:12
-
10:59
-
10:27
-
09:58
-
09:37
-
09:23
-
08:56
-
08:33
-
07:46
-
06:20
-
05:59
-
05:40
-
00:44
- 13 сентября 2020
-
23:56
-
23:21
-
23:17
-
22:57
-
21:59
-
21:30
-
21:20
-
20:58
-
20:48
-
20:37
-
20:28
-
20:18
-
20:14
-
19:58
-
19:48
-
19:34
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:53
-
18:43
-
17:54