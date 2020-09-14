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Нападающий «Сибири» О'Делл получил травму

Нападающий «Сибири» О'Делл получил травму
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сибири» Эрик О'Делл получил травму, сообщается на официальной странице новосибирского клуба в «Твиттере».

30-летний форвард пропустит две недели из-за повреждения верхней части тела.

Напомним, что О'Делл минувшим летом перешёл в «Сибирь» из магнитогорского «Металлурга». В нынешнем сезоне сыграл в пяти встречах, набрав 2 (1+1) очка.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 6 шайб и сделав 11 результативных передач. В пяти матчах плей-офф О'Делл не отметился результативными действиями.

О'Делл — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24%).

Эрик стал пятым легионером в новосибирской команде, присоединившись к голкиперу Харри Сятери, защитнику Юрки Йокипакке, а также нападающим Микаэлю Руохамаа и Юусо Пуустинену.

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