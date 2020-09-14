Стал известен состав «Автомобилиста» на выездную серию

«Автомобилист» объявил состав на гостевую серию, сообщается на официальном сайте команды.

На выезд отправились 28 хоккеистов.



Вратари: Якуб Коварж, Владислав Гросс, Леонид Фомин;



Защитники: Сергей Зборовский, Максим Березин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чэй Геноуэй, Никита Трямкин, Юрий Салов, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский;



Нападающие: Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Михаил Назаров, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Алексей Макеев.



Выездная серия «Автомобилиста» будет состоять из двух матчей: 15 сентября с «Нефтехимиком» в Нижнекамске и 17 сентября с «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах.