Названы лучшие игроки второй недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков первой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарём признан игрок «Авангарда» Эмиль Гарипов, одержавший две победы в трёх матчах недели. По его воротам нанесено 90 бросков, из которых вратарь отразил 94,44%. Коэффициент надёжности составил 1,81. Гарипов оформил один шат-аут.
Лучшим защитником стал Рушан Рафиков из «Локомотива». Хоккеист одержал вместе с командой две победы в трёх матчах и отметился в них голом и результативной передачей. Защитник ярославского клуба не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5», нанёс 5 бросков по воротам. На его счету также 2 силовых приёма и 6 заблокированных бросков.
Легионер СКА Миро Аалтонен признан лучшим нападающим. Финн одержал вместе с командой победы во всех трёх матчах недели и набрал в них 7 (3+4) очков. На счету нападающего клуба из Санкт-Петербурга первый хет-трик чемпионата, одна из трёх шайб стала победной. Финский нападающий набирал очки во всех матчах недели и не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». На его счету также 3 силовых приёма.
Лучшим новичком стал нападающий «Куньлунь Ред Стар» Герман Шапорев, в трёх гостевых матчах недели забросивший три шайбы. Во встрече с «Сибирью» игрок отметился дублем. 19-летний нападающий нанёс 6 бросков по воротам, провёл 10 силовых приёмов, в среднем проводил на льду 13 минут 16 секунд.
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