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Названы лучшие игроки второй недели регулярного чемпионата КХЛ

Названы лучшие игроки второй недели регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков первой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём признан игрок «Авангарда» Эмиль Гарипов, одержавший две победы в трёх матчах недели. По его воротам нанесено 90 бросков, из которых вратарь отразил 94,44%. Коэффициент надёжности составил 1,81. Гарипов оформил один шат-аут.

Лучшим защитником стал Рушан Рафиков из «Локомотива». Хоккеист одержал вместе с командой две победы в трёх матчах и отметился в них голом и результативной передачей. Защитник ярославского клуба не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5», нанёс 5 бросков по воротам. На его счету также 2 силовых приёма и 6 заблокированных бросков.

Легионер СКА Миро Аалтонен признан лучшим нападающим. Финн одержал вместе с командой победы во всех трёх матчах недели и набрал в них 7 (3+4) очков. На счету нападающего клуба из Санкт-Петербурга первый хет-трик чемпионата, одна из трёх шайб стала победной. Финский нападающий набирал очки во всех матчах недели и не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». На его счету также 3 силовых приёма.

Лучшим новичком стал нападающий «Куньлунь Ред Стар» Герман Шапорев, в трёх гостевых матчах недели забросивший три шайбы. Во встрече с «Сибирью» игрок отметился дублем. 19-летний нападающий нанёс 6 бросков по воротам, провёл 10 силовых приёмов, в среднем проводил на льду 13 минут 16 секунд.

КХЛ определила лучших игроков первой недели чемпионата
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