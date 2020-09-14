Дадонов: казалось, что легче следующий сезон начать, чем этот доиграть

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов подвёл итоги сезона, рассказал о коронавирусной ситуации в стране и поделился мнением о контракте на будущий сезон.



«Не верил до конца, что НХЛ сможет возобновить чемпионат. Решение долго оттягивали. Мне уже казалось, что легче следующий сезон начать, чем этот доиграть.



Дети? Они тоже устали от ничегонеделания (смеётся). Первые две недели всем было хорошо, а потом все стали искать, чем бы заняться. И дети в том числе. Им же надо бегать, на улице играться, а тут целыми днями дома сидишь. Все детские площадки и другие развлечения были закрыты.



Контраст между соблюдением мер безопасности в России и Америке? О да. Разница действительно большая. В Америке люди к вопросу ношения масок подходят ответственнее, носят их во всех общественных местах.



Флорида была одним из очагов заражения коронавируса? На самом деле я лично никого не знаю из Флориды, кто переболел. Больше знакомых из Челябинска, у кого был коронавирус.



В «пузыре» было очень комфортно, были созданы все условия для хоккеистов. Сравнил бы пребывание в «пузыре» с длительным сбором, которые в России проходили.



Сезон получился неоднозначным. У нас были и сильные отрезки, когда шесть матчей подряд выигрывали, были и серии поражений. Перед паузой одно очко по потерянным проигрывали восьмой команде на Востоке. Но оставалось играть ещё 13 матчей. Если бы доиграли регулярный чемпионат, думаю, попали бы в плей-офф.



Пока рынок свободных агентов не открыт, я могу общаться только с «Флоридой». Посмотрим, к чему эти разговоры пройдут, а там уже посмотрим. Сейчас никаких иллюзий не питаю, стараюсь не думать, что будет дальше. Какие будут предложения, такие и буду рассматривать. Конечно, мне хотелось бы остаться в Америке. Но на сегодняшний день у меня вообще никакого контракта нет», — передаёт слова Дадонова sport24.

«Флорида» в третий раз проиграла «Айлендерс» и вылетела из плей-офф