Нападающий «Нефтехимика» Бикмуллин оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча СКА — «Нефтехимик».
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина по п. 3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Агрессор в драке»), подвергнуть денежному штрафу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, что встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась победой хозяев — 5:2. Уже в начале встречи Антон Бурдасов открыл счёт. В середине второго периода «Нефтехимик» сначала отыгрался усилиями Александра Осипова, а затем вышел вперёд благодаря Павлу Порядину. Однако ещё до конца игрового отрезка Миро Аалтонен забросил две шайбы, а в третьем периоде оформил хет-трик. Ещё одна шайба на счету Владимира Ткачёва.
- 14 сентября 2020
-
14:13
-
14:07
-
13:53
-
13:32
-
13:10
-
12:38
-
12:20
-
11:57
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:27
-
09:58
-
09:37
-
09:23
-
08:56
-
08:33
-
07:46
-
06:20
-
05:59
-
05:40
-
00:44
- 13 сентября 2020
-
23:56
-
23:21
-
23:17
-
22:57
-
21:59
-
21:30
-
21:20
-
20:58
-
20:48
-
20:37
-
20:28
-
20:18
-
20:14