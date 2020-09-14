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Нападающий «Нефтехимика» Бикмуллин оштрафован

Нападающий «Нефтехимика» Бикмуллин оштрафован
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча СКА — «Нефтехимик».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина по п. 3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Агрессор в драке»), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась победой хозяев — 5:2. Уже в начале встречи Антон Бурдасов открыл счёт. В середине второго периода «Нефтехимик» сначала отыгрался усилиями Александра Осипова, а затем вышел вперёд благодаря Павлу Порядину. Однако ещё до конца игрового отрезка Миро Аалтонен забросил две шайбы, а в третьем периоде оформил хет-трик. Ещё одна шайба на счету Владимира Ткачёва.

СКА дома уверенно обыграл «Нефтехимик», Миро Аалтонен оформил хет-трик
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