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Защитник «Амура» Игнатович был на площадке во время всех голов «Динамо»

Защитник «Амура» Игнатович был на площадке во время всех голов «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Максим Игнатович закончил встречу с московским «Динамо» с показателем полезности «-4».

Примечательно это событие тем, что в ворота хабаровчан было заброшено 4 шайбы, следовательно 29-летний Игнатович находился на площадке во время каждой пропущенной шайбы.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московского «Динамо». На 8-й минуте встречи хозяева вышли вперёд. Большинство реализовал Александр Горшков с передачи Александра Полунина. В середине второго периода Андрей Миронов сравнял счёт, а через четыре минуты Иван Игумнов с передачи Олега Зайцева вывел гостей вперёд. В конце периода динамовцы, оставшись в меньшинстве, сумели увеличить своё преимущество. Вадим Шипачёв убежал один на один с Мареком Лангхамером и переиграл голкипера. За 50 секунд до конца игрового отрезка Сергей Терещенко с передач Александра Горшкова и Вячеслава Ушенина сократил отставание хабаровчан до минимума. На 56-й минуте Владимир Брюквин сделал счёт 4:2.

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